Le président de l'ATP refuse d'envisager une saison blanche en 2020: "Ce serait incrompréhensible"

Andrea Gaudenzi n'a pas abandonné l'espoir de pouvoir rejouer au tennis cette année, a déclaré samedi le président de l'ATP, l'association des joueurs de tennis professionnel, lors d'une interview accordée à l'agence de presse Reuters.

"Ce serait incompréhensible de mettre déjà un terme à la saison. Personne ne sait ce qu'il va se passer et nous voulons rester optimiste. Il est clair qu'il existe plusieurs options, comme celle de jouer à huis clos par exemple ou de limiter les voyages et les déplacements. Nous n'avons pris encore aucune décision parce que pour l'heure, tout reste hypothétique", a expliqué Andrea Gaudenzi. Aucun match ne se jouera avant la mi-juillet. Wimbledon a été reporté et Roland Garros déplacé au 27 septembre, reste encore l'US Open au programme. "Nous saurons début juin où on en est aux Etats-Unis."

Si le football peut éventuellement reprendre, le contexte du tennis est très différent car les tournois accueillent des joueurs qui viennent de tous les horizons. Il y aura des restrictions de voyage. "Et personne ne peut prévoir comment tous les pays vont gérer les déplacements de leurs ressortissants et comment ils vont gérer les entrées dans leur pays. L'Australie est pour l'heure dans un autre moment de l'épidémie que le Royaume-Uni par exemple. La Suède a opté pour une autre stratégie et on pourrait y jouer un tournoi maintenant. Mais est-ce que l'on peut y envoyer une centaine de joueurs du monde entier. Non, cela sera là le défi", a ajouté l'Italien.