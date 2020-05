Près de 14.000 personnes, dont le Roi Philippe, ont participé au Covid-19kmChallenge

(Belga) Près de 14.000 personnes - 13.586 exactement -, dont 60% de femmes, ont relevé le défi initié par l'équipe du magazine Zatopek de courir ou de marcher la distance de 19 kilomètres en une semaine, entre le 2 et le 10 mai. Le projet, auquel a participé le Roi Philippe, permet de soutenir l'action Robin Food en achetant virtuellement de la soupe à distribuer aux plus démunis.

Le Covid19kmChallenge s'est terminé dimanche 10 mai au terme d'une semaine d'un défi 'sportivo-social' qui consistait à courir ou marcher, pour la bonne cause, une distance de 19 kilomètres, en l'espace d'une semaine, à son rythme, dans le strict respect des consignes de sécurité. La performance n'entrait pas en ligne de compte et le nombre de séances de course ou de marche pour arriver au total des 19 kilomètres était illimité. L'objectif du projet était d'approvisionner les filières de distribution et d'ainsi venir en aide aux personnes les plus démunies. "Le succès de l'opération dépasse de loin nos objectifs", a indiqué Jean-Paul Bruwier, du magazine Zatopek, à l'initiative du projet. "L'intégralité du montant d'inscription de 7,95 euros par participant et des dons a été versée à l'entreprise sociale 'enVie' dans le cadre du projet 'Robin Food', soit un montant total de 136.194,10 euros qui servira à produire près de 52.000 litres de soupe pour le public concerné", a-t-il expliqué. Outre le roi Philippe, plusieurs personnalités ont soutenu l'opération, dont le rappeur Roméo Elvis, la championne olympique de l'heptathlon Nafissatou Thiam, le cycliste Maxime Monfort, l'entraîneur de football Léo Van Der Elst, l'épidémiologiste Yves Coppieters, l'entraîneur d'athlétisme Jacques Borlée, le pongiste Jean-Michel Saive, le professeur de sciences politiques Pascal Delwit et l'épidémiologiste Emmanuel André. (Belga)