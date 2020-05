Coronavirus - Espagne: huit cas positifs de coronavirus, mais reprise espérée le 12 juin

(Belga) La Ligue espagnole de football (LaLiga) a fait état dimanche de huit cas positifs au coronavirus, dont cinq joueurs évoluant dans les deux premières divisions, mais son président Javier Tebas espère pouvoir reprendre le championnat le 12 juin.

"Cinq cas positifs ont été diagnostiqués chez des joueurs, tous asymptomatiques et dans la dernière phase de la maladie", indique LaLiga dans un communiqué. Les joueurs, dont LaLiga n'a dévoilé ni l'identité ni le club, vont être mis en quarantaine et testés à nouveau "dans les prochains jours", affirme l'institution. "Il y a aussi trois cas positifs chez d'autres personnes qui ne sont pas des joueurs", a précisé dimanche soir Javier Tebas sur la chaîne Movistar. "C'est moins que ce que l'on attendait. Nous attendions 25 ou 30, au vu des chiffres observés en Bundesliga et de la puissance du virus en Espagne. C'est une bonne nouvelle que ce soient les seuls positifs", a-t-il ajouté. L'Espagne est un des pays les plus touchés par la pandémie avec plus de 26.000 morts. Pour LaLiga, ce diagnostic, qui intervient à peine quelques jours après la reprise des entraînements pour les footballeurs des deux premières divisions, suivant un strict protocole sanitaire, fait partie de son plan de retour progressif à l'entraînement. "L'un des objectifs (...) était justement de détecter les cas déclarés ou asymptomatiques", explique LaLiga, qui espère reprendre mi-juin. "J'aimerais que ce soit le 12 juin, ça dépendra de ce qui se passe", a précisé Javier Tebas, qui a jusqu'ici exclu toute annulation de la saison en première division masculine. "Il peut y avoir ou pas une reprise des contagions et cela ne dépend plus du football, cela dépend de la société espagnole", a ajouté Tebas, en précisant que les compétitions reprendront "quand le dira (le ministère de) la Santé". Les clubs espagnols sont pour l'instant autorisés à organiser des sessions individuelles d'entraînement avec un respect draconien des gestes-barrière. Les joueurs doivent arriver séparément, déjà en tenue, gantés et masqués et se faire prendre la température. Les clubs pourront ensuite passer à des sessions en petits groupes avant d'envisager un retour à la compétition. (Belga)