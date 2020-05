Deux mois après son opération, Eden Hazard a repris l'entraînement avec le Real Madrid (photos)

Le Real Madrid a repris l'entraînement lundi. Eden Hazard, de retour après sa blessure à la cheville, et Thibaut Courtois, qui fête ses 28 ans lundi, étaient de la partie, comme le montrent des photos publiées par le club sur son site officiel.

"Les joueurs se sont exercés dès 10h sous la direction de Zinédine Zidane et selon les strictes normes sanitaires du protocole de la LFP à cause de la pandémie du COVID-19", a expliqué le club dans un communiqué. "Divisés en deux tours et étalés sur plusieurs terrains, les joueurs du Real Madrid ont effectué plusieurs exercices individuels avec et sans ballon."

Opéré de la cheville droite à Dallas le 5 mars dernier, Hazard a ainsi pu faire son retour au sein du groupe madrilène. La Liga est à l'arrêt depuis mars. Les clubs reprennent l'entrainement ces jours-ci, en vue d'une reprise du championnat espérée en juin.

Dimanche, le président de la Liga Javier Tebas a indiqué qu'il espérait une reprise pour le 12 juin. Au classement, Barcelone est en tête, avec deux points seulement d'avance sur le Real Madrid après 27 journées.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.