Un candidat à la présidence du FC Barcelone veut ramener Pep Guardiola

Joan Laporta brigue à nouveau le poste de président du FC Barcelone, qu'il a occupé de 2003 à 2010. Le Catalan de 57 ans promet aux fans que s'il est élu l'année prochaine, il tentera de ramener au Camp Nou Pep Guardiola.

"Pep est une référence à Barcelone, beaucoup de Catalans aimeraient qu'il entraîne à nouveau Barcelone", a déclaré Laporta à la chaîne catalane TV3. "Mais Pep est maintenant à Manchester City, il doit prendre sa propre décision. Au bon moment, je parlerai à l'homme qui, selon moi, devrait être l'entraîneur de Barcelone à partir de 2021".

Durant la présidence de Laporta, Barcelone a remporté deux fois la Ligue des Champions, en 2006 avec Frank Rijkaard comme entraîneur et trois ans plus tard avec Guardiola sur le banc. En 2006, Barcelone avait remporté six titres, ce qui en fait l'année la plus victorieuse de l'histoire du club.

Malgré cela, les critiques ne manquaient pas. Laporta a été remplacé en 2010 par Sandro Rosell, qui a cédé sa place quatre ans plus tard à l'actuel président Josep Maria Bartomeu. Soutenu par Johan Cruijff, Laporta s'était déjà représenté à l'élection en 2014, mais a été battu par Bartomeu.

L'an prochain, le mandat de Bartomeu s'achève. Le président est sous le feu des critiques des joueurs, des fans et des autres dirigeants en raison de son approche de la crise du coronavirus. Elle a conduit à la démission de six membres du conseil d'administration le mois dernier.