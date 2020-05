Cette statistique qui fait d'Anderlecht la pire équipe de Jupiler Pro League

L'Observatoire du football CIES a publié lundi sa lettre hebdomadaire, qui classe 150 premières divisions à travers le monde selon le pourcentage de rencontres qui se sont soldées avec un score vierge entre janvier 2015 et décembre 2019. Aux 30 premières places, il y a 23 championnats africains. Le plus haut pourcentage dans l’absolu a été enregistré en Gambie (23,5%).

Les valeurs extrêmes par Confédération ont été mesurées en Iraq (14.9%) et Macao (2.9%) en Asie (moyenne continentale de 7,6%) , Gambie (23,5%) et Madagascar (7,4%) en Afrique (13,9%), Haïti (18,5%) et Suriname (3,0%) en Amérique du Nord (8,1%), Argentine (11,5%) et Bolivie (5,6%) en Amérique du Sud (8,3%), ainsi que Monténégro (13,0%) et Irlande du Nord (3,4%) en Europe (7,9%). La Jupiler Pro League se situe en 109ème position avec 6,5% de matchs sans buts.

À l'échelle des clubs, le pourcentage le plus élevé a été observé pour Gambia Ports Authority (GPA) FC (29,8%). À l'opposé, aucun des 167 matchs disputés par les Nord-Irlandais de Warrenpoint Town durant la période prise en compte ne s’est terminé sans buts. Anderlecht présente la valeur la plus haute parmi les clubs actuels en Belgique (11%), devant l'Antwerp (9%) et Charleroi (7,4%). Ostende (2,5%) et le Club de Bruges (3,5%) affichent les plus faibles pourcentages.