Le football s'adapte au coronavirus: en Angleterre, les tacles seront interdits lors des entraînements

Le protocole mis en place pour permettre le retour à l'entraînement en Premier League prévoit notamment que les joueurs ne pourront pas tacler à l'entraînement, rapporte la BBC mardi soir.

Les terrains, drapeaux de corners, poteaux de but et cônes d'entraînement devront aussi être désinfectés. Avant de pouvoir reprendre les entraînements, les joueurs devront être testés au coronavirus deux fois par semaine. Et les joueurs ne pourront se déplacer ensemble.

La Premier League est à l'arrêt depuis le mois de mars et le gouvernement britannique a interdit les événements sportifs jusqu'au 1er juin, laissant toujours un point d'interrogation sur une reprise du championnat anglais.