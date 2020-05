L'un des baquets les plus convoités: voici les options envisagées par Ferrari pour succéder à Sebastien Vettel (photos)

Avec le départ de Sebastian Vettel au terme de la saison, Ferrari se cherche un second pilote, aux côtés de Charles Leclerc. L'équipe envisage diverses options. Lesquelles sont les plus crédibles ? Petit panel des pilotes prétendants.

Le départ de Sebastian Vettel pourrait bien provoquer un jeu de dominos en Formule 1. Ferrari reste l'une des équipes les plus prestigieuses du plateau et de nombreux pilotes lorgnent sur ce baquet, l'un des plus convoités au monde. Charles Leclerc est déjà assuré de rester à la Scuderia jusqu'en 2024. Mais qui peut l'accompagner la saison prochaine ?

La priorité: Carlos Sainz

Selon divers médias italiens proches de Maranello, la Scuderia a déjà entamé les tractations en vue de recruter Carlos Sainz. L'Espagnol a brillé la saison dernière chez McLaren et semble prêt à franchir un cap pour rejoindre un top team. Son contrat arrive d'ailleurs à échéance en fin de saison.

Son tempérament fait de lui un pilote collectif, brillant par sa régularité et son audace. Mais il devra s'affranchir du rôle de second pilote, alors que Charles Leclerc se dessine comme le numéro un incontesté de la Scuderia.

L'outsider: Daniel Ricciardo

Dégoûté par le favoritisme envers Max Verstappen, Daniel Ricciardo avait quitté Red Bull l'année dernière pour rejoindre Renault. L'Australien espérait voir l'écurie française franchir un palier, mais jusqu'ici, les performances n'ont pas forcément été à la hauteur de ses ambitions.

Son talent et son expérience seraient très intéressants pour une équipe comme Ferrari. Mentalement solide, Ricciardo est surtout un talent brut, un pilote intelligent, brillant et qui dispose d'un crédit d'image non négligeable. Mais accepter de venir seconder Leclerc sans être numéro un risque d'être un grand frein à cette négociation. Il est donc, aujourd'hui, à ranger derrière Carlos Sainz au rang des options italiennes.

La filière: Antonio Giovinazzi

Une autre option envisagée est celle de faire venir Antonio Giovinazzi. L'Italien fait partie de la dynastie Ferrari et dispose cette année encore d'un baquet chez Alfa Romeo.

L'avantage de ce choix ? Il ne bronchera pas en tant que numéro deux. Son arrivée chez Ferrari semble cependant un peu précoce, alors que jusqu'ici, le pilote n'a pas semblé plus performant qu'un Kimi Raikkonen chez Alfa. Son rôle ressemblerait à celui de porteur d'eau, à l'image de Bottas chez Mercedes.

Le marketing: Mick Schumacher

Reste enfin l'option la plus improbable du lot: l'arrivée de Mick Schumacher dès 2021. Coup marketing en préparation, cette titularisation est cependant peu probable. Ferrari voudra sans doute le placer chez Alfa Romeo pendant une ou deux saison, adoptant la même stratégie qu'avec Charles Leclerc.

Reste avant tout à confirmer en Formule 2.