Les confession inattendues de Mario Balotelli sur son confinement: "J'ai mangé du carton et des cailloux"

Mario Balotelli, qui s'apprête à retrouver les entraînements avec Brescia, a visiblement vécu un confinement compliqué. L'attaquant l'a expliqué lors d'un live diffusé sur Instagram.

Le football italien se dirige vers un retour. Le championnat pourrait reprendre le 13 juin, alors que les entraînements, eux, sont autorisés à partir de lundi. Une bonne nouvelle pour les clubs et les joueurs, qui vont pouvoir retrouver les terrains après plusieurs semaines de quarantaine en raison du coronavirus.

Mais Mario Balotelli, lui, n'est pas convaincu d'être au niveau dès la reprise. "Honnêtement, si tu me fais une passe maintenant, je ne pourrais pas contrôler le ballon. Cela fait deux mois que je n'en ai pas touché un", a-t-il révélé dans un live Instagram avec l'ancien joueur Alessandro Matri.

Il faut dire que le confinement de Balotelli s'est très mal passé. Isolé, le fantasque attaquant a beaucoup souffert de la distance imposée entre lui et sa famille. "Je devenais fou les semaines précédentes car j'étais seul", précise le joueur. "Ma fille vit à Naples, mon fils se trouve à Zürich, ma mère doit se protéger et mes frères sont en quarantaine avec leur famille. J'étais seul", détaille-t-il ensuite.

Ne disposant pas de matériel adéquat, Balotelli a dû composer avec des séances de course pour garder le rythme. Il a aussi et surtout été forcé de penser à ses repas. Une véritable épreuve pour lui. "Les premiers jours, j'ai mangé des boîtes et en carton et j'ai essayé de manger des cailloux", a-t-il déclaré avec humour. "Je ne sais vraiment pas cuisiner, mais heureusement, j'ai pu me faire livrer de la nourriture après quelques jours", a-t-il conclu.

L'attaquant va maintenant retrouver une vie plus normale, alors que l'Italie entame elle aussi son processus de déconfinement de la population. Les entraînements reprendront lundi.