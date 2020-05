 Courtois, Ter Stegen, Oblak, Buffon: un Australien crée une équipe virtuelle composée uniquement de gardiens (photos)

Andy Tin, un Australien de 28 ans passionné de football, a tenté l'impossible: créer une équipe composée uniquement de gardiens dans Football Manager. Sans véritable succès, mais l'idée, elle, est absolument formidable.

C'est le genre d'idées que l'on rêverait d'avoir eu. Andy Tin a tenté un coup presque impossible dans le jeu Football Manager 2020, qui permet de devenir entraîneur dans le club de football de son choix. L'Australien de 28 ans, passionné du ballon rond, s'est lancé un défi plus que compliqué: réussir à maintenir l'équipe de Northampton Town, évoluant en 4ème division anglaise, en n'alignant QUE des gardiens.

Pour y parvenir, Andy a utilisé un éditeur dans le jeu pour booster les finances du club et recruter des pointures au poste de gardien. Dans le lot ? Thibaut Courtois, David De Gea, Gianluigi Buffon, Jan Oblak ou encore Alisson, Ter Stegen et Neuer. Oui oui, rien que ça. "J'ai pensé que les notes physiques des meilleurs gardiens de but pouvaient compenser le niveau de foot", a expliqué Andy à SportBible en relatant cette expérience.

Le noyau n'était, au final, composé que de 35 gardiens, dont les meilleurs éléments au monde. Le onze de base, lui, est tout simplement surréaliste. Thibaut Courtois dans les cages. Une défense composée de Pickford, Oblak, Ter Stegen et Kepa. Au milieu, Alisson et Neuer, avec un trio Ryan, Ederson et Handanovic devant. Enfin, en pointe, un certain David De Gea.

Les débuts sont intéressants, avec trois victoires en matchs amicaux. Mais le championnat, lui, tourne à la correction. Le club enchaîne les mauvais résultats et Andy Tin est remercié après 9 journées de championnat. Une expérience ratée mais une idée de génie qui fait un carton sur les forums du jeu. Brillant !