"Il faut qu'ils s'habituent": l'astuce du Bayer Leverkusen pour préparer les joueurs aux huis-clos

Le Bayer Leverkusen s'apprête à reprendre. Le championnat allemand retrouvera son élan dès ce weekend, dans des stades vides. Pour habituer ses joueurs, le coach de Leverkusen a trouvé une astuce intelligente.

Comme chaque équipe allemande, le Bayer Leverkusen se prépare à la reprise. Le club affrontera le Werder Brême lundi dans le cadre de la 26ème journée de Bundesliga. Une rencontre qui se disputera à huis-clos, comme toutes les autres jusqu'à nouvel ordre.

Une donnée importante et une approche différente d'une rencontre habituelle. Pour préparer ses joueurs, Peter Bosz, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, n'a pas lésiné sur les moyens. "Nous avons joué un match à 11 contre 11 avec autant d’éléments d’une rencontre que possible", a-t-il expliqué au journal Algemeen Dagblad. "Il y avait donc un arbitre, les lignes étaient tracées. Il y avait de la musique dans les haut-parleurs, les panneaux publicitaires qui scintillent en cas de but. Les joueurs doivent l’expérimenter l’effet de la réverbération dans un stade vide. Il faut qu'ils s'habituent", détaille le tacticien.

Le dispositif mis en place est inédit, avec un hôtel privatisé pour le club. Au total, 60 personnes sont impliquées, ce qui nécessite 3 bus pour respecter les distances sociales. Chaque rencontre sera précédée d'une mise au vert qui permettra d'isoler les joueurs de tout contact extérieur.

Voilà les dispositions à prendre pour jouer en cohabitant avec le coronavirus.