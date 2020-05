"Dans 10 ans, on est en Champions League !": quand Thomas Meunier évoque un transfert... en troisième provinciale (vidéo)

L'avenir de Thomas Meunier n'est pas encore clair. Le Diable Rouge arrive en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain et est cité dans de très nombreux clubs européens, dont Tottenham et le Borussia Dortmund.

Dans un live diffusé sur Facebook, l'arrière droit a accepté d'évoquer son avenir, avec un certain humour. "J'ai signé à Sainte Ode, en troisième provinciale", a-t-il affirmé, sourire aux lèvres, dévoilant ensuite ses ambitions. "Il faut faire grandir le peuple. P3, P2, P1 et dans les dix ans on est en Champions League", plaisante-t-il ensuite. Il a enfin évoqué plus sérieusement la question, annonçant avoir 50% de chance de quitter le PSG.

Voilà un club qui se réjouit d'avance !