Sensation à Marseille: le club se sépare de son directeur sportif et pourrait perdre son entraîneur

Le club de football de l'Olympique de Marseille a annoncé jeudi le départ de son directeur sportif, l'Espagnol Andoni Zubizarreta, un an avant la fin de son contrat, laissant planer le doute sur l'avenir de son entraîneur portugais, André Villas-Boas, qui avait lié son sort dans le sud de la France à celui de "Zubi".

"L'OM annonce la départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta", est-il écrit dans le communiqué du club, précisant que "le recrutement d'un directeur général chargé du football est en cours", pour le remplacer.

Il restait un an de contrat à Zubi, arrivé à l'automne 2016 dans les valises de Frank McCourt, le propriétaire américain, et Jacques-Henri Eyraud, le président. "Je finis comme directeur sportif et je démarre comme supporter de l'OM", a écrit Zubizarreta, remerciant McCourt, Eyraud et Rudi Garcia, le premier entraîneur de l'OM version américaine, qui était arrivé en cours de saison.

Zubi s'en va malgré une deuxième place, obtenue après l'arrêt définitif de la Ligue 1, et une qualification pour la Ligue des champions, décrochée par l'entraîneur qu'il avait choisi cet été, André Villas-Boas. "Je suis venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur", avait lancé le Portugais le 15 janvier dernier.