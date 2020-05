Record en Grand Chelem, âge de sa retraite: Novak Djokovic se confie à la télévision américaine (vidéo)

Novak Djokovic est convaincu qu'il prendra sa retraite dans quelques années avec le record de victoires en Grand Chelem. Le Serbe de 32 ans a déjà remporté 17 titres du Grand Chelem, soit deux de moins que Rafael Nadal et trois de moins que Roger Federer, actuel détenteur du record.

"J'ai toujours eu confiance en moi", a déclaré Djokovic lors de l'émission de télévision américaine 'In Depth with Graham Bensinger'. "Je n'en ai pas encore fini avec ce sport, j'ai encore des choses à accomplir. Je pense que je peux détenir le record de victoires en Grand Chelem et celui du nombre de semaines passées à la première place du classement mondial. Ce sont mes objectifs pour les années à venir."

Le record du nombre de semaines passées à la première place du classement mondial est actuellement détenu par Roger Federer avec 310 semaines. Djokovic en est actuellement à 282. Mais le classement est actuellement 'gelé' depuis le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Encore invaincu en 2020 après des victoires à l'Open d'Australie et à Dubaï, Djokovic se voit encore jouer jusqu'à ses 40 ans. "Je ne me pose pas de limite", a ajouté le Serbe qui est plus jeune que Federer (38 ans) et Nadal (34 ans). "Je vais me concentrer sur les Grand Chelem et les tournois que j'aime le plus", a ponctué Nole.