Les Special Olympics s'adaptent et organiseront leurs premiers Jeux Virtuels la semaine prochaine

Special Olympics Belgium, l’organisation Olympique pour les athlètes ayant un handicap mental, organise la première version en ligne des Jeux Nationaux. Les 19.173 athlètes Special Olympics sont invités lors des Jeux Virtuels à bouger et faire du sport en relevant quelques défis sportifs le jeudi 21 et le vendredi 22 mai.

Le coronavirus a aussi un impact sur les Special Olympics. Avec la crise sanitaire actuelle, pas question d'organiser les fameux Jeux avec l'ensemble des athlètes, réunis en un endroit. Pour éviter une annulation et permettre aux athlètes souffrant d'un handicap mental de disputer cet événement majeur, les organisateurs ont décidé de mettre en place une compétition virtuelle.

Pour lancer cette première édition virtuelle des Jeux, l’organisation a pu compter sur le soutien entre autres de Roberto Martinez, Tessa Wullaert, Yanina Wickmayer, Dylan Borlée, Greg Van Avermaet et Fanny Lecluyse pour motiver les athlètes à relever une dizaine de défis dans 5 disciplines sportives. Une version adaptée des Cérémonies d’Ouverture et de Clôture pourront également être suivies en direct sur les réseaux sociaux de Special Olympics Belgium.

Le risque que représente la situation sanitaire actuelle pour les 3.400 athlètes, les 1.200 coachs et les 2.000 bénévoles journalier a contraint Special Olympics Belgium a annuler la 38ème édition des Jeux Nationaux. Mais cette annulation ne doit pas être synonyme d’un arrêt complet de la pratique du sport confie Zehra Sayin, CEO de Special Olympics Belgium. "L’Ascension représente le point culminant de l’année sportive pour nos athlètes. Tous se sont entraînés pour participer à cet événement qui leur tient tellement à cœur. La situation actuelle nous a offert l’opportunité de nous réinventer, mais surtout de rappeler que bouger est important et que nos athlètes ont toujours cette flamme sportive. C’est notre manière de montrer au monde que nous sommes là malgré la situation", a-t-elle expliqué.

La version en ligne des Jeux Special Olympics Belgium à suivre sur Facebook et Instagram permet d’accueillir bien plus d’athlètes et de supporters. "D’habitude, les Jeux Nationaux sont accessibles pour des raisons d’organisation à seulement 3.400 athlètes. Le format des Jeux Virtuels nous permet d’atteindre bien plus d’athlètes, de bénévoles et de supporters. Tout le monde peut participer à sa manière à cette édition digitale et même remporter une médaille virtuelle et nous espérons pouvoir compter sur le soutien de tous les belges", rajoute Zehra Sayin.

Tout un programme

Au programme des Jeux Virtuels Durant deux jours, les athlètes sont invités à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de réaliser un maximum de challenges dans cinq disciplines sportives : athlétisme, cyclisme, sport de raquette, football et natation. Par sport, deux challenges leurs sont proposés comme faire la planche, jongler avec une balle, réaliser un exercice de balance ou encore marcher, courir ou rouler quelques kilomètres.

Pour les encourager le jeudi 21 et le vendredi 22 mai, les athlètes peuvent compter sur le soutien de personnalités sportives telles que Yanina Wickmayer qui lancera le défi pour les sports de raquette, Roberto Martinez pour le football, Fanny Lecluyse pour la natation, Greg Van Avermaet pour le cyclisme et Dylan Borlée pour l’athlétisme.

Tessa Wullaert quant à elle a donné le coup d’envoi des Jeux Virtuels en démarrant le relais virtuel de la Flamme de l’Espoir. Elle a transmis la flamme olympique à plusieurs athlètes qui a terminée dans les mains du bourgmestre de la ville d’Anvers, Bart De Wever. C’est lui qui a allumé symboliquement la Flamme de l’Espoir sur la Grand Place d’Anvers. La ville d’Anvers devait accueillir la 38ème édition des Jeux Nationaux à l’occasion du 100ème anniversaire d’Anvers en tant que ville olympique. "Lors des Jeux Olympiques de 1920 à Anvers, il n’y avait pas de flambeau, de flamme ou de relais. Ce n'est que huit ans plus tard que la Flamme olympique a brûlée pour la première fois en tant que symbole des valeurs de l'humanité : amitié, respect et convivialité. En tant que bourgmestre de notre ville olympique, c’est un honneur de recevoir le Flamme. C’est dommage que les Jeux Nationaux ne puissent pas avoir lieu comme prévu initialement, mais cette version virtuelle est une belle alternative pour les athlètes Special Olympics Belgium et tous leurs supporters. Je souhaite bonne chance à tous les athlètes", explique Bart De Wever, bourgmestre d’Anvers