Lionel Messi se positionne en faveur de la reprise du football: "Je suis prêt à assumer le risque"

L'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi s'est dit prêt à assumer le "risque" de retourner à l'entraînement malgré l'épidémie de Covid-19, en prenant "toutes les précautions nécessaires", à moins d'un mois de la reprise du Championnat d'Espagne, prévue le 12 juin.

"Dès que tu quittes ta maison, le risque de contamination existe, il est partout. Donc à mon avis il ne faut pas trop y penser sinon on ne voudra sortir nulle part", déclare le sextuple Ballon d'Or dans un entretien au journal Mundo Deportivo vendredi. "Mais nous comprenons aussi qu'il est essentiel de se plier aux protocoles et de prendre toutes les mesures de prévention possibles", a ajouté Messi.

En Espagne, les joueurs ont repris l'entraînement individuel dans le cadre d'un programme strict, cinq joueurs ayant déjà été mis en quarantaine après un test positif au coronavirus. "Retourner à l'entraînement est une première étape mais il ne faut pas relâcher la vigilance. Nous devons continuer à prendre toutes les précautions nécessaires et accepter le fait que nous devrons rejouer au foot à huis clos", a indiqué Messi.

L'Argentin a également évoqué le cas de son compatriote et attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez, pressenti pour remplacer à long terme Luis Suarez (33 ans) à la pointe de l'attaque des Blaugranas. "Honnêtement, je ne sais pas s'il y a eu ou s'il y a des négociations pour lui. Mais c'est un attaquant impressionant, surtout parce qu'il est très complet: il est fort, il dribble bien, il a le sens du but et il sait comment protéger son ballon", a-t-il estimé.