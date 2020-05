Le confinement, son futur club, l'avenir du football féminin: Tessa Wullaert se confie (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, la joueuse âgée de 27 ans a répondu aux différentes questions de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Ce vendredi, notre journaliste Emiliano Bonfigli a pris des nouvelles de Tessa Wullaert. La joueuse de Manchester City et des Red Flames vit en Belgique depuis le début du confinement. "Je vais bien, cela fait 5 ans que je joue à l’étranger et c’est la première fois que je suis à la maison pendant 2 mois. Cela fait du bien, je ne me plains pas et je ne m’ennuie pas non plus. Je m’amuse en fait!", sourit-elle. "Mais je dois être honnête, les matches me manquent vraiment".

Les prochaines semaines vont être très importantes pour Tessa Wullaert: son contrat avec Manchester City arrive à son terme à la fin du mois de juin. Dans quel club sera-t-elle la saison prochaine? "J’ai plusieurs possibilités: l’Espagne, la France ou la Belgique. Cela fait 5 ans que je suis à l’étranger et il y a plusieurs choses qui sont importantes: mon copain, ma famille et mes amis. Je n’ai pas encore pris de décision, les négociations recommencent doucement". Tessa Wullaert a quand même donné quelques informations supplémentaires à Emiliano Bonfigli lors de cette interview. L’Atletico Madrid est une piste sérieuse. Et si elle décidait de jouer en France? Pourrait-elle porter le maillot de l’Olympique Lyonnais? "Peut-être, il pourrait y avoir une surprise", sourit-elle.

"Je méritais de jouer"

Une chose semble certaine: elle ne poursuivra pas sa carrière en Angleterre. "L’année passée, je me sentais bien, on a fait une bonne saison, on a gagné la Coupe d’Angleterre et la Coupe de la Ligue. Nous étions 2e du championnat. Cette saison, ça a été une autre histoire. Je ne jouais pas à chaque match. Je savais que je méritais de jouer mais c’était difficile avec l’entraineur. Je peux rester mais je pense que mon avenir n’est pas en Angleterre".

Tessa Wullaert aurait pu avoir une vie très différente. Quand elle était plus jeune, elle n’envisageait pas de devenir une joueuse professionnelle. "Ce n’était pas mon rêve de devenir pro. Je ne savais pas que ça existait. Cela a commencé quand j’ai joué au Standard (NDLR: entre 2013 et 2015). Je ne regardais même pas vraiment les matches. Maintenant, je regarde beaucoup de foot. Je suis des cours pour devenir coach, c’est donc important".

Le monde du football est dans l’incertitude pour le moment. Des clubs souffrent sur le plan financier à cause de la crise que nous traversons actuellement. Cela pourrait peut-être avoir des effets néfastes sur le football féminin. "Il y a des équipes qui ont décidé de verser seulement 80% du salaire aux joueuses. Chez nous, ce n’est pas le cas. J’espère que rien ne va changer au niveau du football féminin. Le budget dédié au football féminin n’est déjà pas énorme, j’espère qu’on laissera les femmes tranquilles".

