Mêmes vides, les stades allemands seront bruyants: une application permet aux fans de mettre l'ambiance depuis leur canapé (vidéo)

L'application Mein Applaus, développée par quatre allemands, va être testée pour la première fois aujourd'hui. L'occasion de soutenir les joueurs depuis son canapé.

Les fans de football allemand vont pouvoir mettre l'ambiance dans les stades dès aujourd'hui. Pas question de se rendre sur place ou dans les parages des enceintes. Mais depuis son canapé, chaque supporter pourra soutenir son équipe en marquant sa présence, audible dans les stades. Comment ? Au travers d'une application appelée Mein Applaus.

Cette dernière comprend quatre boutons: siffler, applaudir, chanter ou célébrer un but. L'application sera directement connectée aux stades. Le son diffusé sera celui qui recueillera le plus de choix parmi les supporters disposant de l'application. Un moyen d'animer la rencontre et de soutenir les joueurs, qui sont nombreux à s'inquiéter de l'absence de supporters pour la reprise. Notons que cette technologie n'a pas encore été installée dans l'ensemble des stades du pays.

Une excellente idée. Reste à voir ce que cela donnera dans la pratique !