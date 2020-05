Une promotion juteuse: Ferrari va doubler le salaire de Carlos Sainz

Carlos Sainz vient sans doute de réaliser le rêve de sa vie en s'engageant pour Ferrari en 2021. Le pilote espagnol rejoint un monument de la F1 et s'offre, par la même occasion, une fameuse augmentation salariale.

Carlos Sainz deviendra l'équipier de Charles Leclerc chez Ferrari la saison prochaine. La Scuderia l'a confirmé cette semaine, optant pour une nouvelle approche en hiérarchisant clairement ses pilotes: Leclerc en leader et Sainz en soutien.

L'Espagnol tentera de convaincre après un passage rempli de succès chez McLaren. En plus d'un bénéfice sportif indéniable, Sainz va disposer d'un nouvel salaire confortable. Selon le Corriere delle Serra, McLaren lui offrait jusqu'ici 2,8 millions d'euros par an. Des émoluments qui vont plus que doubler pour atteindre les 6 millions d'euros dès la saison prochaine.

Son coéquipier, lui, perçoit environ 9 millions d'euros par an. Loin de Sebastian Vettel, qui trônait à plus de 35 millions d'euros annuels. Voilà un autre aspect qui doit donner le sourire à Carlos Sainz !