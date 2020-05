Une passe décisive d'abord, un but ensuite: Thorgan Hazard CARTONNE pour la reprise du football allemand (vidéos)

La jeune star de Dortmund Erling Braut Haaland a inscrit samedi le premier but de la reprise en Bundesliga, la première compétition majeure de football à avoir redemarré après plus de deux mois d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Norvégien de 19 ans repart sur les mêmes bases élevées qui en ont fait en quelques semaines l'une des attractions de la Bundesliga, en marquant face au rival Schalke 04, pour son premier derby de la Ruhr. Notons le superbe assist de Thorgan Hazard, son onzième en championnat cette saison.

Le Diable Rouge a ensuite inscrit son petit but, trompant le gardien de Schalke 04 au terme d'un contre rondement mené. Il s'agit du sixième but en championnat pour le petit frère d'Eden.



Après son but d'un reprise instantanée au point de penalty (29e), il s'est dirigé, le doigt levé, vers le point de corner, où il a attendu, en dodelinant, ses coéquipiers. Ceux-ci l'ont rejoint sans trop l'approcher, ni le toucher, en respectant les mesures de distanciation sociale qui cadrent la reprise du football ce week-end.



Une musique a retenti au moment de la célébration pour combler le silence du stade à huis clos, où près de 82.000 spectateurs auraient afflué en temps normal pour l'une des grandes affiches du championnat.



Haaland, arrivé en janvier, en est désormais à 10 buts en neuf matches de Bundesliga. En Allemagne, les filets n'avaient plus tremblé depuis un but de l'attaquant de Cologne Mark Uth, le 11 mars. La compétition a entretemps connu une suspension inédite de deux mois face au Covid-19 qui a fait plus de 307.000 morts dans le monde.



