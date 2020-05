Jupiler Pro League - Le président brugeois Bart Verhaeghe vise toujours le doublé avec la Coupe

(Belga) Le Club Bruges a fêté dimanche son 16e titre de champion de Belgique durant un spectacle virtuel, diffusé sur Youtube et Facebook. Mais le président Bart Verhaeghe n'est pas encore rassasié. "Nous visons encore la Coupe de Belgique cette saison", a déclaré le président du Club.

"Je suis heureux de ce titre", a commenté Verhaeghe dans une interview à la fin des célébrations. "D'un point de vue sportif, ce titre est plus que mérité. Nous avons complètement dominé la compétition. Nous n'avons perdu qu'une fois et marqué beaucoup de buts. Nous étions prêts à rapidement mettre notre titre à l'abri en playoffs." Le Club peut encore réussir le doublé cette saison, car il est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique contre l'Antwerp. La Pro League espère pouvoir organiser la rencontre le 1er ou le 2 août." "Je suis content qu'on prévoit d'encore disputer la finale", a ajouté le président. "Je sens que les joueurs et le staff ont encore faim en vue du doublé. Je peux aussi déjà promettre que la saison prochaine, bien que le mercato sera spécial en raison de la crise du coronavirus, nous voudrons lutter à nouveau sur les trois fronts. Nous renforcerons l'équipe avec des achats ciblés." Lors de la dernière campagne européenne, le Club Bruges s'était classé troisième d'un groupe comprenant aussi le PSG, le Real Madrid et Galatasaray. Les Brugeois avaient notamment obtenu un partage 2-2 à Madrid. "Cette campagne de Ligue des Champions a été exceptionnelle, surtout le partage à Madrid", a poursuivi Verhaeghe. "Quand on menait 0-2 à la pause, je n'y croyais pas. Malheureusement, cela s'est fini 2-2. Mais le président du Real m'a dit que nous avions une sacrée bonne équipe. Cela m'a rendu extrêmement fier." Le Club Bruges est devenu officiellement champion vendredi suite à la décision de l'Assemblée générale de la Pro League de valider l'arrêt définitif du championnat et de fixer le classement final de la saison au classement de la 29e journée. A ce moment-là, les Brugeois avaient engrangé 70 points, 15 de plus que le deuxième, La Gantoise, grâce à 21 succès, 7 partages et une seule défaites. Les troupes de Philippe Clement ont inscrit 58 buts et n'en ont concédés que 14. (Belga)