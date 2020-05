Les autorités britanniques espèrent que des matchs seront diffusés sur la chaîne publique

(Belga) Les matchs de Premier League joués à 15h heure locale pourraient être diffusés sur la chaîne publique, a indiqué lundi à la BBC Oliver Dowden secrétaire d'État britannique en charge notamment des Médias et du Sport. Les autorités espèrent ainsi éviter les rassemblements de supporters à l'extérieur des stades ou dans les pubs.

"Les championnats de football pourront probablement reprendre au plus tôt à la mi-juin", a expliqué Dowden. "Ce serait beau si cela réussissait. Nous allons essayer de diffuser plus de matchs sur la télé publique, de sorte que les gens ne sortent pas pour voir le match." La plupart des duels de Premier League sont diffusés sur des chaînes payantes comme Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime Video. Dowden plaide pour diffuser gratuitement des matchs sur la BBC. "Il y a une règle actuellement, on ne peut pas diffuser de match en télé à 15h00 car les gens sont en train de le regarder le match au stade. Clairement, ce ne sera plus le cas. Donc certaines de ces tranches horaires peuvent être disponibles gratuitement. Nous sommes en train de voir si nous pouvons faire cela dans le cadre d'une diffusion plus large", a poursuivi Dowden. Lundi, les clubs de Premier League se réunissent pour discuter du 'Project Restart', le projet de reprise de la saison. En prévision de la reprise, les joueurs et les entraîneurs des vingt équipes de Premier League seront testés pour le coronavirus plusieurs fois cette semaine. Ils collaborent avec des laboratoires privés, afin de ne pas entraver le programme de tests à grande échelle du gouvernement.