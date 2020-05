Coronavirus: la Russie, premier GP de Formule 1 avec du public en 2020?

Alexey Titov, patron de Rosgonki, le promoteur russe de l'épreuve qui doit se dérouler le 27 septembre sur le circuit de Sotchi a de l'espoir.

"Je pense que notre course a toutes les chances d'être la première avec un public", rapporte le site GrandPx.news. "Mais nous devons aussi comprendre que la situation de l'épidémie est assez difficile et qu'il est prématuré pour l'instant de dire comment tout cela se passera fin septembre. Notre date est inchangée. Toutes les versions du calendrier qui circulent sur internet ne sont que des suppositions, car la Formule 1 n'a qu'une seule idée précise: les courses en Autriche auront lieu les 5 et 12 juillet. Il n'y a pas d'autres informations détaillées au-delà de ces deux courses", a déclaré Titov.

Le Grand Prix de Belgique devrait pouvoir se tenir à huis clos le 30 août sur le circuit de Spa-Francorchamps.