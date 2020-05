Hans Vanwijn quitte Anvers et s'engage avec Dijon

(Belga) Arrivé en 2017 à Anvers, l'ailier-fort Hans Vanwijn, âgé de 25 ans, vient de quitter les Giants pour s'engager avec les Français de la JDA Dijon.

Il y a quelques semaines le Belgian Lion Hans Vanwijn avait annoncé son intention de quitter les Giants et le championnat belge pour passer un nouveau cap dans sa carrière. C'est désormais chose faite puisque la JDA Dijon, club de première division française, vient d'annoncer son arrivée en vue de la saison prochaine. Âgé de 25 ans, l'international belge est passé par Houthalen, Louvain, Limburg United et Anvers depuis le début de sa carrière en 2011. Joueur belge de l'année en 2019 et 2020, Hans Vanwijn va donc pouvoir faire valoir ses qualités en France pour le plus grand bonheur de son nouvel entraîneur, Laurent Legname. "Hans est un joueur que je suis depuis deux ans maintenant", explique-t-il sur le site du club. "Pour l'avoir rencontré en Champions League lors de la saison 2018/2019 avec Anvers, ce joueur, capable de jouer sur le poste 4 mais aussi sur le poste 3, a démontré un fort potentiel. Potentiel qui s'est confirmé lors de la saison dernière, à la fois en Champions League et en championnat belge, où il a terminé joueur de l'année. Ses capacités athlétiques ainsi que techniques seront, je l'espère, compatible à la fois à ma philosophie, mais également à la Jeep Élite (la D1 française, NDLR). À maintenant 25 ans, il a souhaité continuer sa progression dans un championnat plus relevé et après avoir échangé avec lui, nous lui donnons l'opportunité de montrer tout son talent l'année prochaine." (Belga)