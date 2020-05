Fernando Alonso "prêt à revenir" en F1? "Il est motivé"

Selon son manager Flavio Briatore, Fernando Alonso est "prêt à revenir en Formule 1". L'ancien directeur de l'écurie Renault, avec qui l'Espagnol a décroché ses deux titres de champion du monde, l'a révélé lundi dans la Gazzetta dello Sport.

"Fernando est motivé", a déclaré Briatore. "Un an en dehors de la F1 lui a fait du bien, il s'est désintoxiqué. Je le vois plus serein et il est prêt à revenir".

Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé quant à un retour d'Alonso au sein de l'écurie Renault, pour remplacer l'Australien Daniel Ricciardo, qui rejoindra McLaren en 2021.

Alonso, 38 ans, a roulé de 2003 à 2006 pour Renault, décrochant le titre mondial en 2005 et 2006. Après une année 2007 difficile chez McLaren, il était revenu au sein de l'écurie française pour les saisons 2008 et 2009.

L'Espagnol a quitté la Formule 1 à la fin de la saison 2018 pour se consacrer à d'autres disciplines. Il a notamment remporté deux fois les 24 Heures du Mans (2018 et 2019) et disputé le Dakar 2020.

Le retour d'Alonso dépendra cependant du déroulement de la saison 2020, qui n'a toujours pas commencé en raison du coronavirus, a précisé Briatore. "Nous observons ce qu'il se passe. N'oublions pas qu'il y a encore un championnat à disputer", a indiqué l'Italien. "Espérons qu'il pourra se tenir. C'était juste de s'arrêter, mais maintenant il faut reprendre. Les médecins ont appris à connaître le virus. Et même en cas de contagion, il faudrait aller de l'avant".