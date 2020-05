Eden Hazard de retour à l'entraînement avec le Real Madrid: "Je suis très heureux"

Le Real Madrid s'est entraîné ce lundi. Eden Hazard, de retour après sa blessure à la cheville, était de la partie. Le Diable Rouge s'est confié à la télévision du club.

"Je me sens très heureux d'être de retour sur le terrain pour travailler avec mes coéquipiers. Désormais, il faut attendre que les matchs arrivent, mais je suis très content. Après deux mois, ça a été nécessaire de faire du travail physique et avec ballon. Je veux seulement être prêt pour le prochain match", a-t-il déclaré à Real Madrid TV. "Maintenant, les entraînements sont bien meilleurs, nous pouvons nous entraîner en groupe, comme nous le préférons. La première semaine a été un peu étrange, mais désormais nous pouvons de nouveau nous entraîner en groupe et en frappant aux buts. C'est plus comme on l'aime. Nous voulons simplement être tous ensemble et tenter de travailler en groupe".

Opéré de la cheville droite à Dallas le 5 mars dernier, Hazard a ainsi pu faire son retour au sein du groupe madrilène. La Liga est à l'arrêt depuis mars. Les clubs reprennent l'entrainement ces jours-ci, en vue d'une reprise du championnat espérée en juin. Dimanche, le président de la Liga Javier Tebas a indiqué qu'il espérait une reprise pour le 12 juin. Au classement, Barcelone est en tête, avec deux points seulement d'avance sur le Real Madrid après 27 journées.