NBA: Nance (Cleveland) confie sa "peur" de rejouer durant le coronavirus

L'intérieur des Cleveland Cavaliers, Larry Nance Jr., atteint de la maladie de Crohn, qui le rend vulnérable face au coronavirus, a confié sa "peur" de rejouer et espère que la NBA prendra en compte la santé des joueurs si la saison reprend.

"Nous sommes jeunes et vous voyez bien la forme physique qui est la nôtre, on aimerait croire que le virus n'aura pas pour les joueurs les conséquences qu'il peut avoir pour les autres, mais on ne sait jamais. J'ai encore peur et je ne veux pas l'attraper", a dit Nance à ESPN.

"J'espère que la ligue comprendra si quelqu'un ne se sent pas à l'aise pour revenir. On a beau sembler en très bonne santé, certaines personnes ont des problèmes qu'on ne peut pas voir", a-t-il insisté.

Nance, 27 ans, souffre de la maladie de Crohn, une pathologie inflammatoire chronique de l'intestin, pour laquelle il suit une thérapie. Cela lui permet de mener une carrière de basketteur professionnel, mais diminue aussi son système immunitaire.

Il y a un peu plus de deux mois, lorsque la NBA a décidé de suspendre la saison après le test positif de Rudy Gobert (Utah), Nance s'est dit "absolument terrifié", parce qu'il avait joué à cette période contre le Français.

Les craintes de Nance se sont apaisées ces dernières semaines, car il en a appris davantage sur le virus et a consulté divers spécialistes gastro-intestinaux. Le médicament qu'il utilise depuis 10 ans via des perfusions intraveineuses périodiques s'est révélé utile pour combattre l'infection dont ont été victimes des personnes souffrant de la même maladie.

L'ailier, qui compile cette saison 10,1 points et 7,3 rebonds de moyennes, est l'un des sept joueurs des Cavs revenus s'entraîner individuellement dans les installations de sa franchise, au cours des deux dernières semaines.

Nance, espérant que la saison redémarre, a récemment déclaré qu'il le fallait pour "couronner une équipe". Une perspective qui ne concerne pourtant pas les Cavs, derniers de la conférence Est et donc hors course pour les play-offs.