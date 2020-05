Roger Federer a donné plus de 5 millions de dollars à des oeuvres de bienfaisance en 2020

(Belga) Généreux sur les courts de tennis, Roger Federer l'est aussi en dehors. Alors que le tennis est à l'arrêt depuis plus de deux mois en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le Suisse a offert plus de 5 millions de dollars (4,5 M d'euros) afin d'aider diverses oeuvres depuis le début de l'année 2020, rapporte le site Tennisworld.

Sa première contribution à hauteur de 170.000 dollars a été adressée à Rally For Relief dans la lutte contre les feux de brousse en Australie qui ont brûlé un montant estimé à 18,6 millions d'hectares. Sa Fondation a organisé le "Match For Africa 6" le 7 février au Cap. Avec l'aide de Bill Gates, Rafael Nadal et Trevor Noah, Federer a donné un spectacle grandiose devant plus de 50.000 spectateurs tout en récoltant plus de 3 millions de dollars pour les enfants pauvres d'Afrique. Le Bâlois et son épouse Mirka ont ensuite décidé de faire un don d'un million de dollars pour aider les familles touchées par le coronavirus en Suisse. Roger Federer a dépassé la barre des 5 millions de dollars en faisant un don d'un million de dollars supplémentaire aux enfants africains pauvres et à leurs familles. Son acte contribuera à fournir des repas à un nombre approximatif de 64.000 Africains. (Belga)