Cyclisme: la Route d'Occitanie du 1er au 4 août

La Route d'Occitanie sera la première course française d'importance, du 1er au 4 août, après la période de non-compétition due à la pandémie, suivant le calendrier publié mardi après-midi par l'Union cycliste internationale (UCI).

En plus du Dauphiné, course WorldTour (niveau mondial), trois courses par étapes figurent au programme du mois d'août avant le départ du Tour de France prévu le 29 août à Nice: Route d'Occitanie, Tour de l'Ain et Tour du Limousin.

L'UCI, qui avait publié le 5 mai le calendrier WorldTour de la reprise, a homologué le calendrier 2020 des autres courses internationales. Tout en précisant qu'elles font l'objet "d’une évaluation continue en fonction des développements de la situation sanitaire mondiale".

La fédération internationale a ajouté qu'elle procèderait, le cas échéant, "aux ajustements requis des calendriers WorldTour" (messieurs et dames) à l’occasion des prochaines réunions du Conseil du cyclisme professionnel (CCP) et du comité directeur de l’UCI les 9 et 10 juin.

Le calendrier des courses internationales en France:

1er au 4 août: Route d'Occitanie

6 août: Mont Ventoux Dénivelé Challenge

7 au 9 août: Tour de l'Ain

12 au 16 août: Dauphiné (WorldTour)

18 au 21 août: Tour du Limousin

24 août: Mercan'Tour Classic

25 août: Bretagne Classic (WorldTour)

27 au 30 août: Tour Poitou-Charentes

29 août au 20 septembre: Tour de France (WorldTour)

6 septembre: Tour du Doubs

13 septembre: GP de Fourmies

20 septembre: GP d'Isbergues

22 septembre: Paris-Camembert

27 septembre: Paris-Chauny

4 octobre: Tour de Vendée

8 octobre: Paris-Bourges

11 octobre: Paris-Tours

18 octobre: Chrono des Nations

25 octobre: Paris-Roubaix (WorldTour)