Ligue des Champions - Trois nouvelles formations intègrent la Ligue des Champions de basket

Trois nouveaux clubs vont intégrer la Ligue des Champions de basket (BCL) à partir de la saison prochaine, la cinquième de la compétition organisée par la Fédération internationale de basket (FIBA). Il s'agit des Turcs de Darüssafaka, des Espagnols de Bilbao ainsi que des Lituaniens de Rytas. La BCL l'a annoncé mardi soir.

Vainqueur de l'Eurocoupe en 2018 et finaliste de la Coupe de Turquie, Darüssafaka fera donc son apparition en Ligue des Champions. De son côté, Bilbao a été battu en quarts de finale de la Coupe d'Espagne et pointait à la 5e place de la très compétitive D1 espagnole au moment de l'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19. Enfin, Rytas compte deux Eurocoupes (2005, 2009) ainsi que cinq titres domestiques, dont le dernier remonte à 2010, à son palmarès. "Je suis convaincu que ces clubs apporteront quelque chose de spécial à la compétition l'année prochaine", a déclaré Patrick Comninos, directeur général de la BCL. "Leur présence souligne la croissance et le développement de la compétition." Les Giants d'Anvers ont organisé le Final Four de l'édition 2018-2019, lors duquel ils ont pris la 3e place finale. Malgré son nom, la Ligue des Champions n'est pas la compétition la plus prestigieuse du continent. En effet, c'est bien en Euroligue, organisée par l'ECA, que les meilleures formations européennes s'affrontent chaque année.