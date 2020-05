Coronavirus - Thibaut Courtois: "Toute l'équipe est en forme, nous voulons nous battre pour le titre"

(Belga) La pause forcée du championnat espagnol n'a pas altéré les ambitions de Thibaut Courtois. Le portier des Diable Rouge a déclaré mardi à Real Madrid TV vouloir "reprendre la compétition" et "se battre pour le titre".

Le Belge a constaté que ses équipiers étaient revenus en forme au centre d'entraînement de Valdebebas malgré une longue période de confinement. "Après près de deux mois sans s'entraîner, nous avions très envie d'y retourner, d'être avec l'équipe. Nous nous sommes tous bien entraînés à la maison et nous sommes en forme, tout le monde se sent très bien", a-t-il expliqué à la télévision de son club. Après une première semaine de sessions individuelles, les troupes de Zinédine Zidane peuvent s'entraîner en petits groupes depuis lundi. "Cette semaine, nous sommes en groupes réduits, on peut donc me faire des frappes au goal. On a la sensation que c'est un vrai entraînement." La Liga est à l'arrêt depuis mars. Les clubs ont repris les entrainements la semaine dernière, en vue d'une reprise du championnat espérée en juin. Au classement, le FC Barcelone est en tête, avec deux points seulement d'avance sur le Real Madrid après 27 journées. Après un premier exercice délicat dans la capitale espagnole, Thibaut Courtois a enchaîné les performances de haut val avec les Merengue depuis le début de saison. En Liga, il a tenu le zéro lors de 12 de ses 24 apparitions. (Belga)