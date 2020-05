Le Brésil, durement touché par le Covid-19, pense reprendre le championnat fin juin

(Belga) Le championnat de football du Brésil pourrait reprendre fin juin, estime Walter Feldman, secrétaire général de la fédération nationale (CBF).

"Je ne doute pas que nous puissions à nouveau jouer au football en juin s'il y a de bons protocoles de sécurité et un peu de souplesse de la part des autorités sanitaires", a expliqué Feldman, qui envisage une reprise à huis clos et une fin de saison début 2021. Feldman a fait cette déclaration optimiste alors que le Brésil est devenu le troisième pays le plus touché par le coronavirus. Mardi, plus de 270.000 cas de contamination ont été enregistrées et plus de 16.000 décès sont à déplorer. Mardi, le Brésil a dénombré un record de 1.179 décès. L'Allemagne, où la Bundesliga a repris sans public et sous de strictes mesures de sécurité, doit servir d'exemple, a indiqué Feldman. "Il était nécessaire de s'arrêter en mars, mais l'Allemagne a montré que reprendre est possible." Le championnat brésilien aurait dû débuter en mars, mais le coup d'envoi du championnat a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)