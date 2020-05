Naples, Inter Milan, Chelsea: Dries Mertens a fait son choix!

En fin de contrat du côté de Naples, Dries Mertens est cité dans plusieurs clubs européens pour la suite de sa carrière.

Comme nous vous l'avions déjà dit, le Diable Rouge dispose de trois options: le Napoli veut le conserver pour faire de lui le meilleur buteur de l'histoire du club, l'Inter Milan de Romelu Lukaku mais aussi Chelsea rêvent d'accueillir Mertens depuis déjà plusieurs mois.

Son désir a toujours été clair, cependant: rester. "Il y a eu l'intérêt de Chelsea et aussi d'autres clubs", a-t-il confirmé. "Mais je suis heureux et j'aimerais rester à Naples. Dans ma tête, je n'ai jamais pensé à changer de club".

Et il semble que son souhait a été exaucé. Selon Sky Italia, Mertens est proche d'un accord avec son club actuel pour prolonger de deux saisons, soit jusquen 2022. Il toucherait un salaire annuel compris entre 4 et 4,5 millions d'euros par an, ainsi qu'une prime à la signature d'environ 2,5 M€.