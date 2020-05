Telenet demande une réunion formelle à la Pro League sur le remboursement des droits télé

(Belga) Telenet demande une réunion formelle à la Pro League concernant le remboursement proportionnel des droits de télévision, après l'arrêt définitif du championnat, entériné la semaine dernière lors de l'assemblée générale de la ligue professionnelle de football. Si la Pro League refuse, Telenet ira en justice. C'est ce que l'opérateur a indiqué à Belga mercredi.

Telenet a expliqué que la Pro League a réagi négativement à sa lettre demandant un remboursement proportionnel aux détenteurs des droits de télévision, à savoir Telenet, Proximus et VOO. Les détenteurs de droit demandent une partie du remboursement vu que le championnat belge s'est terminé prématurément et qu'aucun match de playoffs ne sera joué. "Dans cette réponse, la Jupiler Pro League fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de rembourser l'avance versée pour les services non fournis. Nous avons dès lors à nouveau envoyé ce jour une lettre à la Jupiler Pro League demandant d'avoir, comme prévu explicitement dans le contrat en cas de conflit, une réunion formelle avec elle. Si la Jupiler Pro League refuse de le faire, Telenet n'aura d'autres choix que de la poursuivre en justice", a indiqué l'opérateur. Fin avril, Telenet avait déjà demandé un remboursement proportionnel de l'avance des droits TV payés par les détenteurs des droits. Outre Telenet, Proximus et VOO, les deux autres détenteurs des droits depuis 2014, ont eux aussi payé la dernière tranche des droits TV à la Pro League pour des matchs qui n'auront donc pas lieu. Lundi, Telenet avait lancé "un dernier appel à la Pro League pour s'assoir autour de la table et trouver une solution". (Belga)