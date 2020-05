Valtteri Bottas et Thibaut Courtois au départ du Grand Prix de Monaco virtuel

(Belga) Valtteri Bottas, le pilote de Mercedes, fera ses débuts sur les courses virtuelles de Formule 1 en participant au Grand Prix de Monaco, a annoncé le site esports de la F1. Esteban Ocon, le pilote de Renault, se lancera également pour la première fois au départ d'un Grand Prix virtuel.

Ils rejoindront six autres pilotes de F1 qui ont déjà participé à des courses virtuelles: Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi, Lando Norris et Charles Leclerc. Leclerc est d'ailleurs le seul participant à avoir remporté deux Grand Prix sur les cinq déjà disputés. Thibaut Courtois, le gardien des Diables Rouges et du Real Madrid, sera à nouveau de la partie et roulera pour Alfa Romeo avec Antonio Giovinazzi. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant d'Arsenal, participera également à la course et roulera pour McLaren aux côtés de Lando Norris. Le vrai Grand Prix de Monaco devait se dérouler ce week-end mais a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. En attendant le début de la saison qui est espéré pour le 5 juillet, la Formule 1 a mis en place des Grand Prix virtuels qui se déroulent aux dates prévues initialement dans le calendrier.