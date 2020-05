Son avenir, sa vie à Bergame, la prolongation de Martinez: le Diable Rouge Timothy Castagne se confie (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, le joueur de l’Atalanta a répondu aux différentes questions de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Ce vendredi 22 mai, notre journaliste Emiliano Bonfigli a pris des nouvelles de Timothy Castagne. Le joueur de l’Atalanta explique que la vie reprend tout doucement à Bergame. "Cela commence à reprendre", confirme le Diable Rouge. "Nous avons vécu deux mois très difficiles. Personne ne sortait et on entendait tous les jours les sirènes des ambulances. La vie reprend tout doucement mais on sent que les gens font attention".

À l’Atalanta, Timothy Castagne est coaché par l’Italien Gian Piero Gasperini. Un entraineur qui est très exigeant. "Je confirme", sourit Castagne. "On travaille vraiment dur. Après, on ne peut rien dire puisque les résultats suivent. Je ne sais pas si un joueur peut faire toute sa carrière avec Gasperini parce que physiquement, c’est impossible", rigole-t-il. Gasperini est aussi très fort sur le plan tactique. "C’est vrai. Il veut vraiment que tout le monde comprenne bien. Dès que tu adhères à la tactique et au style de jeu, cela va tout seul". Le coach italien est également un adepte de la vidéo. "Quand on a 2 matches par semaine, on a tous les jours une séance vidéo et cela peut durer 1h30".

"Je suis ouvert à tout"

Durant cette interview, Timothy est également revenu sur son arrivée en Italie, en 2017. Le latéral a dû se mettre rapidement à l’italien. "J’ai été obligé d’apprendre vite parce que le coach ne parle pas un mot d’anglais, le staff non plus. Si je ne parle pas l’italien, je ne comprends rien de la tactique et donc, je ne joue pas. On a eu des cours tous les jours. Ce n’est pas très différent du français, j’ai appris assez vite".

Castagne est sous contrat avec l’Atalanta jusqu’en 2021 (+ une saison en option). Comment envisage-t-il l’avenir? "J’attends de voir", explique Castagne. "Je suis ouvert à tout mais je suis bien à Bergame. Après, si de belles options se présentent à moi, pourquoi pas. On verra dans quelques mois. Pour l’instant, je ne suis pas stressé".

Cette semaine, Roberto Martinez a prolongé son contrat jusqu’en 2022 avec les Diables Rouges. L’ancien coach d’Everton est apprécié par le groupe. "Je serai toujours reconnaissant envers Roberto Martinez parce que c’est lui qui m’a lancé chez les Diables. Il parle beaucoup avec le groupe, il donne beaucoup de confiance à ses joueurs. Tactiquement, il est très bon également".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview Timothy Castagne via le lien ci-dessous.