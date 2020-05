Le championnat d'Espagne pourra redémarrer la semaine du 8 juin

(Belga) A l'arrêt depuis le 12 mars en raison de la pandémie de coronavirus, le championnat d'Espagne de football pourra redémarrer à partir de la semaine du 8 juin, a annoncé samedi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

"La semaine du 8 juin, la reprise des grandes compétitions sportives et professionnelles, et en particulier la Liga, sera autorisée", a annoncé Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse. Cette annonce concerne la D1 et la D2 espagnoles. Javier Tebas, le président de la Liga, avait déjà indiqué que la saison puisse reprendre le vendredi 12 juin avec le derby entre le FC Séville et le Betis Séville. La Liga avait été suspendue le 12 mars après 27 journées de championnat. Au classement, le FC Barcelone est en tête, avec deux points seulement d'avance sur le Real Madrid, alors qu'il reste 11 journées à disputer. Les clubs de Liga avaient repris l'entraînement individuel à partir du 8 mai, avec un maximum de six joueurs sur le terrain en simultané et un respect draconien des gestes barrière. Les entraînements collectifs par petits groupes ont repris cette semaine.