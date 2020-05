Dortmund et Hazard, à l'assist, s'imposent à Wolfsburg et gâchent le record de Casteels

(Belga) Le Borussia Dortmund s'est imposé 0-2 sur le terrain de Wolfsburg samedi lors de la 27e journée de Bundesliga, jouée à huis clos en raison du coronavirus. Titulaire, Thorgan Hazard a délivré l'assist sur le premier but des Borussen et a été remplacé à la 79e minute. Koen Casteels était, de son côté, titulaire avec Wolfsburg, devenant le gardien de but belge comptant le plus d'apparitions en Bundesliga. Avec 157 matches au compteur, le Diable Rouge dépasse Jean-Marie Pfaff, qui avait joué 156 rencontres avec le Bayern Munich entre 1982 et 1988.

Dominateur mais sans se montrer dangereux, Dortmund faisait mouche sur sa première occasion. Servi par Thorgan Hazard, qui a délivré son douzième assist de la saison, Guerreiro glissait le ballon dans le but de Casteels (32e). En fin de rencontre, Hakimi ponctuait un contre rondement mené pour offrir la victoire à Dortmund (78e). Au classement, Dortmund revient à un point du Bayern Munich, leader. Les Bavarois reçoivent Francfort samedi à 18h30. Dimanche, trois matchs concluront la 27e journée de Bundesliga: Schalke 04-Augsbourg, Mayence-Leipzig et Cologne-Düsseldorf. (Belga)