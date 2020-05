Coronavirus - Lyon se félicite de la reprise du championnat espagnol

(Belga) L'Olympique Lyonnais se félicite de la reprise prochaine du championnat d'Espagne. Dans un communiqué publié sur son site internet, le club français dit espérer que "l'exemple de l'Espagne venant après celui de l'Allemagne permettra de reconsidérer la décision prise en France de façon trop hâtive".

Samedi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé que le championnat d'Espagne, suspendu depuis le 12 mars en raison de la pandémie de coronavirus, pourrait reprendre la semaine du 8 mai. La Liga devient ainsi, après la Bundesliga, le deuxième grand championnat européen qui reprend la compétition. En France, il a été décidé de mettre un terme à la saison le 30 avril dernier. Le PSG a été sacré champion de France, tandis que Lyon, 7e, est privé de Coupe d'Europe pour la première fois depuis vingt ans. Opposé à l'arrêt du championnat, le club de Jason Denayer "espère que l'exemple de l'Espagne venant après celui de l'Allemagne permettra de reconsidérer la décision prise en France de façon trop hâtive", indique le club, qui en appelle au président Macron. "L'OL appelle le Président Emmanuel Macron à soutenir l'esprit d'une France qui réagit face à ses concurrents européens. Grâce à la pertinence et à l'efficacité de ses citoyens, la France a fait reculer la pandémie pour permettre la reprise contrôlée des entraînements et demain nous l'espérons de la compétition, comme c'est le cas dans la quasi-totalité des autres pays européens. La décision prise dans la précipitation le 30 avril peut être aujourd'hui compensée aux yeux des français si l'on sait reconnaitre que rien n'est jamais définitif en adoptant la solution la plus appropriée dans l'intérêt du football professionnel français et donc des français". (Belga)