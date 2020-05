Coronavirus: les sportifs professionnels étrangers peuvent rentrer aux Etats-Unis

Chad Wolf, le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, a signé vendredi un décret autorisant les sportif professionnels étrangers à revenir aux Etats-Unis afin de participer aux divers grands championnats des sports collectifs comme la NBA, la MLB, la NHL, la WNBA, mais aussi individuels comme les circuits de golf PGA et LPGA ou encore de tennis ATP et WTA.



Donald Trump, le président des Etats-Unis, avait fermé les frontières des États-Unis en mars au début de la pandémie de Covid-19. Seuls les citoyens américains sont depuis lors autorisés à rentrer dans leur pays.

Chad Wolf a justifié l'exemption dont bénéficient désormais les sportifs et leur entourage (conjoints, coachs): "Les événements sportifs professionnels apportent des bénéfices économiques nécessaires mais, et c'est tout aussi important, ils sont source de fierté pour la communauté et d'unité nationale. Dans le contexte actuel, les Américains ont besoin de leurs sports. Il est temps de rouvrir l'économie et il est temps de remettre nos athlètes professionnels au travail." Parmi les sportifs étrangers rentrés dans leur pays pendant la pandémie figure la star slovène du basket Luka Doncic.