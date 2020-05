Nouvelle BOMBE dans le football belge: quatre plaintes déposées contre Mehdi Bayat

Relégué en Division 1B à l'issue de l'assemblée générale de la Pro League qui a mis un terme à la saison 2019-2020 de football, Waasland-Beveren va contester cette décision devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS).

Le club waeslandien estime que l'AG de la Pro League ne s'est pas tenue de manière réglementaire. "Nous estimons que la Pro League n'a pas respecté ses propres status", a déclaré à Sporza Tom Rombouts, l'avocat de Waasland-Beveren. "Il fallait inviter les clubs à participer à la réunion huit jours avant celle-ci. Cela s'est fait quatre jours avant et l'ordre du jour a été modifié deux fois le jour même. C'était une des réunions les plus importantes de la Pro League mais elle ne s'est pas déroulée de manière correcte et n'est donc pas valable d'un point de vue juridique".

Mais d'après les informations du journal néerlandophone Het Laatste Nieuws, le club waeslandien en veut également à Mehdi Bayat, président de l'Union belge de football. Une plainte a été déposée auprès de l'Autorité belge de la concurrence.

Ils sont soutenus dans leur démarche par Virton, l'Antwerp et Roland Duchâtelet. "J'ai déclaré effectivement que certaines choses n'étaient pas correctes. Des administrateurs ont élu Mehdi Bayat à la présidence de l'Union belge alors que son frère est en prison, c'est incompréhensible", a déclaré l'ancien patron du Standard.