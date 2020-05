Atlético Madrid: Joao Felix se blesse une nouvelle fois au genou

Le jeune attaquant international portugais de l'Atlético Madrid Joao Felix (20 ans) a été victime d'une légère entorse d'un ligament du genou gauche, a annoncé son club dans un communiqué diffusé ce lundi.

"Joao Felix souffre d'une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche de moindre gravité, d'après les examens qu'il a passés à la Clinique Universitaire de Navarre", a indiqué l'Atlético, sans préciser la durée d'indisponibilité du joueur.

D'après la presse espagnole, Joao Felix devrait être de retour pour le deuxième match des Colchoneros après la reprise attendue de la Liga, la semaine du 8 juin.

Suspendu pour le match contre Bilbao, le premier depuis l'arrêt du championnat en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, il devrait être disponible pour le deuxième contre Osasuna, en fonction de l'avancée de son rétablissement, ont prédit les médias spécialisés espagnols.

Joao Felix a déjà été blessé à deux reprises cette saison: il avait manqué six matchs entre octobre et novembre 2019 pour une entorse à la cheville droite et quatre matchs en début d'année 2020 en raison d'une blessure à la jambe droite.

Il avait été transféré l'été dernier pour 126 millions d'euros en provenance de Benfica, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du football portugais et aussi la recrue la plus onéreuse de l'Atlético Madrid.