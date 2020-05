Les Belges à l'étranger - Koen Casteels et Wolfsburg s'imposent largement à Leverkusen

(Belga) Wolfsburg et Koen Casteels ont signé un probant résultat mardi soir à l'occasion de la 28e journée de Bundesliga. Les Loups, battus le weekend dernier, se sont remis sur de bons rails grâce à une victoire 1-4 sur le terrain du Bayer Leverkusen, qui n'avait plus connu la défaite depuis sept matches de championnat.

Marin Pongracic a ouvert le score d'une tête à la suite d'un coup franc (0-1, 43e). Maximilian Arnold a doublé l'avance des siens sur un coup franc dévié (0-2, 64e) avant une réalisation de Renato Steffen (0-3, 68e) et un doublé de Pongracic (0-4, 75e). Le Bayer, invaincu depuis le 1er février, a sauvé l'honneur via Julian Baumgartlinger (1-4, 86e). Wolfsburg compte 42 points et s'accroche à la 6e place, qualificative pour les préliminaires de l'Europa League. De son côté, le Bayer (53 pts), pourrait faire la mauvaise opération en vue de la Ligue des Champions si Leipzig (3e, 54 pts) venait à s'imposer mercredi contre le Hertha Berlin. Simultanément, le Borussia Mönchengladbach (5e, 52 pts) a été tenu en échec au Werder Brême (0-0), pourtant à la lutte pour le maintien. Le Werder est 17e avec 22 unités au compteur. Le dernier match de la soirée a vu l'Eintracht Francfort et Fribourg se quittés sur le score de 3-3. Fribourg est 7e et accuse un retard de quatre points sur Wolfsburg, dernier européen, alors que l'Eintracht est 14e (29 pts). (Belga)