"The Last Dance": un enregistrement audio prouve que Michael Jordan a menti

Le documentaire "The Last Dance", consacré à l'épopée de Michael Jordan à la tête des Chicago Bulls dans les années 1990 avec six titres glanés en huit ans, n'en finit plus de faire parler.

Il y a une semaine, il s'était attiré les critiques de l'ancien ailier Horace Grant fustigeant "les mensonges" racontés par la légende du basket.

Aujourd'hui, c'est une autre partie du docu qui est mise en cause. Dans celui-ci, le mythique n°23 affirme ne pas avoir mis son veto à la sélection d'Isaiah Thomas dans la "Dream Team" américaine pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Les deux joueurs ne s'entendaient pas mais Jordan insiste sur le fait que ce n'était pas sa faute. "Vous voulez m'attribuer cela, allez-y faites vous plaisir. Mais ce n'était pas moi". Dans "The Last Dance", la non-sélection de Thomas est expliquée par le fait que de nombreux joueurs du groupe n'aimaient pas sa personnalité.

Pourtant, un enregistrement audio contredit "His Airness". Il date de 2011. Il s'agit d'une conversation entre le journaliste sportif Jack McCallum et MJ pour l'écriture d'un livre. "Rod Thorne (manager général des Bulls, ndlr) m'a appelé. J'ai dit: 'Rod, je ne jouerai pas si Isiah Thomas est dans l'équipe.' Il m'en a assuré. Il m'a dit: 'Tu sais quoi? Chuck (Daly, sélectionneur) ne veut pas d'Isaiah. Donc, Isaiah ne fera pas partie de l'équipe'", peut-on entendre.