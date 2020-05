Edmilson Junior ne ferme pas la porte au Standard… ou à un autre club belge dans le futur: "On ne sait jamais" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, l’ancien joueur du Standard a répondu aux différentes questions de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Ce mercredi 27 mai, notre journaliste Emiliano Bonfigli a pris des nouvelles d’Edmilson Junior, l’ancien joueur du Standard. Comment a-t-il vécu le confinement? "J’étais au Qatar. Je suis resté environ 2 mois à la maison, sans sortir. C’était compliqué. Heureusement, j’avais deux amis avec moi. Mais c’était difficile d’être loin de ma famille. Cela fait maintenant une semaine que je suis en Belgique, près de mes proches. Cela fait du bien!" explique-t-il.

Durant cette interview, Edmilson Junior a également déclaré qu’il a failli revenir au Standard en janvier. "Nous avons discuté, nous étions très proches. C’était compliqué parce que mon club ne voulait pas me laisser partir. Un autre joueur, Youssef Mskani, était blessé au genou. Cela a compliqué les choses. Mais peut-être que même sans cette blessure, le transfert ne se serait pas concrétisé". Le joueur avait envie de revenir au Standard. "Oui, c’est parfois un peu compliqué d’être loin de tout le monde. Mais la vie au Qatar est belle. Le football, ça va aussi. Je m’amuse bien, je suis bien là-bas. Je suis un peu loin de tout le monde, c’est ce qui fait mal parfois".

"J’ai été choqué de le voir là-bas"

Si le transfert a capoté en janvier, cela pourrait être différent dans le futur. Edmilson Junior ne ferme pas la porte à un transfert au Standard… ou dans un autre club belge. "Dans le football, on ne sait jamais. Comme je suis de Liège, c’est toujours bien de revenir à la maison. Mais la porte est ouverte. S’il y a un beau projet, cela peut marcher. Je peux aussi continuer au Qatar. Le mercato va bientôt débuter, je vais en discuter avec mon agent et mes proches. Pour l’instant, je profite de ma famille, on verra ensuite".

Il y a quelques mois, en février, Roberto Martinez a été voir Edmilson Junior au Qatar. "Il a d’abord parlé avec mon président et avec mon coach. Ensuite, j'ai pu aussi parler avec lui. C’est quand même bien qu’un coach comme Martinez vienne me parler et me donner des conseils. Cela m’a vraiment touché. J’ai été choqué de le voir là-bas. Même si je suis au Qatar, il me suit. C’est pour ça que je ne lâche jamais l’affaire. Je travaille dur pour arriver en équipe nationale un jour".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview d’Edmilson Junior via le lien ci-dessous.