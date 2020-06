XV de France: Ollivon "respecte le choix" de Poirot

Le capitaine de l'équipe de France de rugby Charles Ollivon "respecte le choix" de Jefferson Poirot de prendre sa retraite internationale, a expliqué mardi le troisième ligne à l'AFP.

Dimanche, le pilier gauche (36 sélections, 27 ans), vice-capitaine des Bleus lors de la Coupe du monde au Japon, avait en effet annoncé faire une croix sur le XV de France, préférant se concentrer sur sa carrière en club.

"Je connais Jeff, c'est quelqu'un de super honnête. Je respecte le choix de Jeff", a confié Ollivon à l'AFP.

"L'équipe de France nécessite qu'on y consacre un maximum d'énergie. C'est le niveau international, il faut vraiment tout donner. On n'a pas le droit d'y être à 99%. J'espère un jour reporter le maillot bleu avec Jeff. C'est un rêve de pouvoir continuer à jouer le plus possible avec cette équipe de France parce que c'est le plus haut niveau et que, personnellement, je savoure vraiment", a ajouté le Toulonnais.

Le joueur de Bordeaux-Bègles avait prévenu ses désormais ex-coéquipiers, ainsi que le staff des Bleus, avant de faire son annonce.

"On a eu un petit échange avant les différentes sorties médiatiques. Il a prévenu les joueurs de l'équipe de France de son choix. On a pu échanger dessus mais pas longtemps", a ainsi confié Ollivon.

Inamovible sous l'ère Brunel, avec 31 titularisations depuis ses débuts en Bleu en février 2016, Poirot a ensuite vu sa position vaciller dans le groupe France depuis l'élimination face au pays de Galles (19-20), en quart de finale du Mondial-2019, et l'arrivée de Fabien Galthié au poste de sélectionneur.

Vice-capitaine au Japon, son nom avait un temps circulé pour prendre la succession de Guilhem Guirado. Mais finalement Charles Ollivon a été choisi capitaine.

Cantonné à un rôle inhabituel de remplaçant durant le dernier Tournoi des Six nations, Poirot avait même été mis hors du groupe lors du match face au pays de Galles, doublé dans la hiérarchie par les jeunes Cyril Baille (Toulouse) et Jean-Baptiste Gros (Toulon).