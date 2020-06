Vanessa, la veuve de Kobe Bryant, réclame des centaines de millions de dollars en justice

Vanessa Bryant réclame des centaines de millions de dollars à la compagnie d'hélicoptères et aux proches du pilote impliqué dans l'accident dans lequel son mari Kobe (41 ans) et sa fille Gianna (13 ans) ont trouvé la mort le 26 janvier dernier. Le site internet américain people The Blast, qui a pu prendre connaissance des documents du tribunal, a révélé l'information lundi.

Les documents indiquent que la veuve de l'ancienne star du basket "demande des dommages et intérêts économiques, des dommages et intérêts non économiques, des intérêts avant jugement, des dommages et intérêts punitifs et toute autre réparation que la Cour jugera juste et appropriée".

"Bien que le montant exact réclamé par le procureur reste à déterminer, les revenus futurs manquants de Kobe Bryant s'élèvent à des centaines de millions de dollars".

En plus de la légende du basket et de sa fille, sept autres personnes ont perdu la vie dans l'accident dont le pilote Ara Zobayan.