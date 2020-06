XV de France: "J'espère qu'on va bientôt se retrouver", souhaite Ollivon

Charles Ollivon, le capitaine du XV de France, qui a repris l'entraînement avec son club du RC Toulon, "espère bientôt" retrouver les Bleus, notamment pour achever le Tournoi des six nations.

Q: C'était compliqué de passer du Tournoi des six nations au confinement?

R: "Le Mondial en fin d'année 2019, le Tournoi début 2020... c'était des périodes très intenses: le confinement a permis de se régénérer, de prendre un peu de recul sur tout ce qu'il s'est passé. On s'est entraînés, il s'est passé pas mal de choses, il a fallu s'adapter et essayer de voir le positif."

Q: Que retenez-vous de ce Tournoi tronqué?

R: "Beaucoup de choses positives. Il faut rester humbles et savoir d'où on est partis depuis ce premier stage à Nice (en janvier). On a réussi à valider pas mal de choses sur l'aspect sportif. En dehors aussi. On a réussi à créer ce groupe qui était très important pour tout le travail qu'on a dû mettre en oeuvre pendant le Tournoi."

Q: Raphaël Ibanez parlait d'une 'sélection qui devient une équipe'. Partagez-vous ce constat?

R: "Bien sûr. On a senti assez rapidement que quelque chose était en train de se créer. A Nice, on a pu créer des liens forts: on avait plus l'impression de faire partie d'une sélection, un groupe de copains, comme si on était en club. Il y avait une certaine osmose et ça nous a permis de vraiment faire de belles performances. Sans ça, je ne sais pas si on aurait réussi à faire ce qu'on a fait."

Q: Quelle est l'importance de ce stage?

R: "C'était le début d'une histoire. Un petit renouveau. C'est l'équipe de France, on a envie d'en faire partie. Tout le monde avait beaucoup de bonne volonté. Je crois aussi qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On a des affinités qui se créent, on va tous tirer dans le même sens et ça nous a permis de créer une équipe. Depuis, on a gardé contact, on a échangé. C'est une bonne chose, j'espère qu'on va bientôt se retrouver."

Q: Il y a eu cette soirée-raclette dans un chalet, où les portables étaient interdits...

R: "Celui-là... Vous faites bien d'en parler! C'est un moment important: tout le monde en a que de bons souvenirs. C'est ce genre de moments qui permettent de basculer sur une grosse semaine d'entraînement et de pouvoir sortir un gros match contre les Anglais."

Q: Comment avez-vous vécu votre rôle de capitaine?

R: "Le XV de France, c'est un peu le Graal. Pour moi, c'était une immense fierté d'en être le capitaine. Je me suis jeté dans la fonction assez rapidement. J'étais entouré de leaders qui m'ont beaucoup aidé. Les choses se sont faites très naturellement, avec beaucoup de transparence. Je n'ai pas changé. On m'avait un peu briefé sur la pression que ça pouvait engendrer, tout ce qui pouvait arriver. Je suis très fier, c'était une vraie chance et un réel privilège."

Q: Avez-vous envie de continuer?

R: "(ferme) On parle quand même de l'équipe de France. C'est le plus haut niveau pour un joueur de rugby, qui rassemble des millions de Français. Bien sûr que j'ai envie de continuer à faire partie de cette équipe. C'est tellement évident pour moi..."

Q: Vous avez été frustrés de ne pas affronter l'Irlande?

R: "On était sur une bonne dynamique, avec trois matches gagnés, avec toujours l'envie, la possibilité de gagner le Tournoi. Sincèrement, sur le moment, on était vraiment déçus de ne pas pouvoir jouer ce dernier match qui nous aurait permis de repartir de l'avant. Ca ne sert à rien de ressasser, il faut se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser. On a dû s'adapter à ce qu'il s'est passé. Mais on espère bien jouer ce match et pouvoir finir le Tournoi."

Q: Avez-vous senti l'enthousiasme des supporters?

R: "C'était incroyable: à Cardiff, on avait l'impression d'être en France, dans un stade qu'on ne connaissait pas mais où il n'y avait que des Français. Un des moments les plus forts. En Ecosse, je n'avais simplement jamais vu ça: je ne sais pas combien de temps on a mis de l'entrée au parking, tellement il y avait des supporters, des gens sur plusieurs mètres de hauteur. C'était incroyable, l'ambiance autour du stade, dedans... L'élan était impressionnant, ça nous a poussés, ça nous a fait un bien fou."

propos recueillis par Nicholas Mc ANALLY