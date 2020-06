Neymar visé par une plainte pour homophobie à l'encontre du compagnon de sa mère

Un militant LGBT brésilien a déposé une plainte contre Neymar au parquet de São Paulo pour homophobie, après que l'attaquant du Paris SG a traité de "petit pédé" le compagnon de sa propre mère.

Le parquet a confirmé à l'AFP avoir reçu la plainte, qui doit à présent être étudiée par un procureur, chargé de décider s'il engage ou non des poursuites contre la star brésilienne. Lundi, l'activiste Agripino Magalhaes, qui n'est pas directement impliqué dans cette affaire, avait annoncé sur Instagram son intention de déposer une plainte pour "crime d'homophobie et incitation à la haine".

L'entourage de l'attaquant de 28 ans n'a pas souhaité commenter cette information. Les insultes homophobes ont été entendues dans un enregistrement audio d'une conversation privée du joueur avec plusieurs amis ayant fuité dans la presse. Neymar traite Tiago Ramos, 22 ans, petit ami de sa mère Nadine Gonçalves, 52 ans, de "petit pédé" et d'"enculé". Un de ses amis dit qu'il faudrait lui "mettre un balai dans le cul". Nadine Gonçalves a rendu publique sa relation avec le jeune homme en avril et la presse à scandales avait révélé peu après que ce dernier était bisexuel. Il y a un an, Neymar avait été accusé de viol par une femme brésilienne qu'il avait fait venir à Paris après un flirt en ligne, mais l'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves concluantes.