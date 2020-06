Antoine Griezmann se confie avant la reprise de la Liga: "J'avais besoin de me reposer"

"La pause m'a fait du bien", a confié mercredi l'attaquant star du FC Barcelone et de l'équipe de France Antoine Griezmann, trois jours avant le premier match du Barça à Majorque (samedi à 20h00 GMT) pour la reprise de la Liga.

"Le pause m'a fait du bien. J'avais besoin de me reposer. Cela faisait cinq ans que je n'avais pas connu de période si longue sans jouer. J'ai pu profiter de ma famille et je suis au top physiquement et mentalement désormais", a assuré le Français de 29 ans dans une vidéo diffusée sur le site du Barça.

"Nous avons tous envie de rejouer. Cela fait longtemps que nous ne jouons pas de match officiel. Nous avons bien préparé le match contre Majorque et nous sommes prêts à démarrer cette série de onze matches. Pourvu que tout se passe bien", a souhaité "Grizou".

L'attaquant champion du monde retrouvera également son coéquipier uruguayen Luis Suarez, de retour après son opération du genou droit le 12 janvier, ce qui devrait décaler Griezmann sur un poste plus latéral en attaque.

"Luis est le numéro 9, le buteur, celui qui fait la différence dans les grands matches, avec Leo (Messi, ndlr). Il nous a manqué et nous sommes très contents de le voir revenir. Il va beaucoup nous aider", s'est réjoui Griezmann.

Les mesures sanitaires post-épidémie vont profondément altérer le paysage de la Liga à partir de jeudi, et l'attaquant français s'y est préparé: "C'était un peu bizarre (de s'entraîner au Camp Nou) sans public mais on voulait s'habituer à l'atmosphère. C'était cool de pouvoir rejouer au Camp Nou".

"J'ai un peu regardé la Bundesliga. Les célébrations de buts sans se toucher sont un peu bizarres mais ça fait du bien de revoir du foot à la télé", a déclaré Griezmann.

"Nous avons les cartes en main. Nous devons faire onze bons matches pour être sacrés champions. Nous sommes prêts", a-t-il assuré.

Le Barça, repassé leader de Liga deux points devant le Real Madrid depuis sa victoire 1-0 contre la Real Sociedad le 7 mars lors de la 27e journée, la dernière avant la suspension du football en Espagne le 12 mars, retrouvera la compétition samedi à 20h00 GMT à Majorque (18e et relégable), dans le cadre de la 28e journée de championnat.